Казахстанский боец Кабдрахманов о тренировках с Порье: «Это нереально»

Нурбек Кабдрахманов рассказал о совместных тренировках бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье:

«Боролся с Порье, Барбозой. К сожалению, не было шанса поработать с ними в стойке. А так много было бойцов из Bellator и UFC. Но для меня самое громкое имя – это Дастин Порье, я его смотрел по телевизору, а потом начинаешь с ним бороться – это нереально. В жизни они очень простые ребята, располагают к себе. Знаменитая «американская улыбка» – нет такого, что они угрюмо пришли в зал. Всегда приветливые, без проблем готовы помочь, сделать фото, видео»

Полное интервью Нурбека Кабдрахманова читайте по ссылке

🥊 Джошуа – Усик: ставка без риска. Как ни ставь – выигрыш за тобой 💪

Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

Кекер меняет футбол: тренер «Кайрата» хочет, чтобы вратари забивали при стандартах. Уже есть успехи