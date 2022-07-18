КХЛ опубликовала календарь сезона-2022/23. «Барыс» стартует с гостевых матчей с минским «Динамо», СКА, «Витязем» и «Сочи»

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2022 года в Москве матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом».

«Барыс» стартует сезон с четырех выездных матчей: 3 сентября в Минске против «Динамо». 5-го числа астанчане встретится со СКА, 7 сентября – с «Витязем», 9 сентября команде Скабелки предстоит сыграть с «Сочи». Первая домашняя игра казахстанцев пройдет 13 сентября с «Трактором».

Регулярка продлится по 26 февраля 2023 года и включит в себя 164 игровых дня и 748 матчей, а каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата КХЛ 68 игр.

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи сборных – с 12 по 18 декабря 2022 года, которой будет предшествовать проведение Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 10 и 11 декабря. Это позволило сократить среднее количество матчей в день до 4,51 игры.

В календаре сезона 2022/2023 достигнута максимальная равномерность распределения матчей по месяцам: в сентябре, октябре и январе будет по 133 матча, в ноябре – 131, в феврале – 117, а в декабре – 101.

Подробно изучить календарь можно по ссылке.

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