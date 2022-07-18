Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко подписался на инстаграм хоккейного «Спартака».
При этом хоккеист не появляется на видео со сборов «Барыса».
Ранее появилась информация, что Старченко продлит контракт с астанинским клубом.
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