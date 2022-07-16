Агент Скабелки Бабаев: «Финансовая ситуация у «Барыса» сейчас не такая, чтобы можно было рассчитывать на какие-то громкие подписания игроков»

Агент Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о принципах комплектования состава «Барыса».

«Полагаю, состав у «Барыса» на данный момент скромный не от хорошей жизни. Финансовая ситуация сейчас не такая, чтобы можно было рассчитывать на какие-то громкие подписания игроков. Думаю, поэтому в Казахстане и вернулись к кандидатуре Скабелки, так как он может выжать хоть что-то при подобном раскладе и дать результат.

Насколько понимаю, на первом этапе подготовки к сезону ставка делается на казахстанских игроков. Андрей просматривает их, чтобы клуб мог понять, наберется ли достаточное количество хоккеистов, способных решать поставленные задачи. Хорошо, если да, но если нет, то, наверное, придется усиливаться легионерами. И, надеюсь, что к тому моменту финансовая ситуация улучшится и позволит сделать какие-то приобретения.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Но могу точно сказать, рынок иностранцев сейчас очень тяжелый, и работать клубам так, как раньше, уже не получается. Поэтому мне и самому интересно посмотреть, как справятся менеджеры «Барыса» в такой ситуации. В прежние годы, помнится, они работали на «отлично», привезя в нашу лигу много сильных ребят.

Естественно, я проговорил Андрею все риски и отрицательные моменты, которые могут возникнуть впоследствии, как агент, высказывал свои опасения. Но Скабелка — взрослый человек, у него есть свое мнение. А, зная его характер, понимаю, что перед такими трудностями он отступать не будет. Скорее, наоборот, ему интересно попробовать свои силы в тяжелой ситуации.

Вспомните, какой состав был у «Сибири», с которой он занимал третье место, кем были его игроки до того сезона, и кем стали после. Так что Андрей — человек тертый, поэтому его не напугаешь. К тому же, он, наверное, рассуждает так — лучше работать в таких условиях, чем не работать вообще», — отметил Бабаев.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой