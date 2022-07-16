Агент Скабелки о совмещении постов: «Пока речи об этом не было. Но я, если честно, не представляю, как тренер «Барыса» не может являться и тренером сборной»

Агент Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о возможности тренера совмещения постов главного в «Барысе» и сборной Казахстана по хоккею.

– Пока речи об этом не было. Но я, если честно, не представляю, как тренер «Барыса» не может являться и тренером сборной Казахстана. Тем более при таком подходе к комплектованию состава. Мне кажется, на данном этапе это недальновидно.

Поэтому будем ждать решение Казахстанской федерации хоккея, ведь именно она утверждает кандидатуру главного тренера сборной. При этом отмечу, что в свое время Андрей Скабелка категорически не хотел идти на эту роль, но будем надеяться, он пересмотрел свои взгляды, – сказал Шуми Бабаев.

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