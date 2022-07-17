Никита Клещенко спустя год вернулся в хоккей («Шайба.kz»)

Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Никита Клещенко вернулся в «Сарыарку».

Хоккеист пропустил весь прошлый сезон. Последний раз он играл на Кубке Президента в Астане в составе карагандинского клуба.

В сезоне 2020-2021 годов 25-летний воспитанник Прокопьевска сыграл 10 матчей за «Барыс», не отметившись набранными очками, а также провел 13 игр за «Номад», записав в актив 6 (4+2) результативных баллов.

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