Золотой призер МЧМ-2017 Джереми Бракко попал в сферу интересов «Барыса» (Metaratings)

Как стало известно Metaratings.ru, нападающий Джереми Бракко попал в сферу интересов «Барыса».

Минувший сезон 25-летний американец провел в Германии, выступая за «Крефельд». Также он провел три сезона в АХЛ в составе «Торонто Марлис» (2017-2020). Всего на его счету 169 игр в АХЛ и 145 (32+113) набранных очков.

В сезоне-2021/22 на счету Бракко 54 матча регулярного чемпионата DEL и 54 (14+40) очка при показателе полезности «-14».

Джереми Бракко выступал за юниорскую и молодежную сборные США, в составе которых в 2015 и 2017 годах выиграл «золото» чемпионатов мира. В 2015 году он отдал результативную передачу в овертайме финала против Финляндии (2:1).

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