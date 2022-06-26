Абикен сыграл за SD Family в Медийной лиге в России. Он вышел на поле с фамилией Baigazy

Дисквалифицированный из-за допинга Айбол Абикен сыграл за казахстанский клуб SD Family в 1/4 финала российской Медийной футбольной лиги.

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SD Family встречался с командой Basement, а Абикен вышел в стартовом составе. Айбол вышел на поле под 77-м номером с фамилией Baigazy.

Матч закончился крупным поражением казахстанской команды – 0:3.

Напомним, Абикен в начале мая сдал положительный допинг-тест. По разным данным, футболист получил трехлетнюю дисквалификацию.

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