Сергей Морозов взял реванш за Жумагулова

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов свой четвёртый бой в UFC провел против бразильца Пайвы.

Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Сергея единогласным решением.

Таким образом, у Морозова теперь в UFC рекорд 2-2.

Напомним, что Пайва стал первым соперником в американской лиге другого казахстанца – Жалгаса Жумагулова. Тот бой завершился победой решением в пользу бразильца.

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