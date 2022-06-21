Проверка пробы «Б» Абикена на допинг дала положительный результат

Проверка пробы «Б» полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена на допинг дала положительный результат.
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Абикен провалил допинг-тест перед стыковыми матчами в Лиге наций против Молдовы в марте.
Сообщалось, что в крови игрока «Аксу», права на которого принадлежат «Кайрату», обнаружен мельдоний.
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