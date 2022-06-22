Абикен дисквалифицирован на три года из-за допинга («СпортРадар»)

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен получил трехлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Об этом сообщил телеграм-канал «СпортРадар.kz».

«Как сообщил мне источник в ФИФА, Айболу Абикену дали три года дисквалификации. Держись, Айбол! Искренне за тебя переживаю!», – говорится в тексте.

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