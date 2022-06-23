Сборная Казахстана поднялась на 11 мест в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг среди мужских сборных.
В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 114 месте.
Напомним, в июне команда Магомеда Адиева одержала три победы и однажды сыграла вничью.
Рейтинг ФИФА от 23 июня 2022 года:
1. Бразилия – 1838 очков
2. Бельгия – 1822
3. Аргентина – 1771
4. Франция – 1765
5. Англия – 1737
6. Испания – 1717
7. Италия – 1714
8. Нидерланды – 1680
9. Португалия – 1679
10. Дания – 1665
…
51. Словакия – 1440
96. Беларусь – 1227
113. Сьерра-Леоне – 1168
114. Казахстан – 1166
115. Гвинея-Бисау – 1165
128. Азербайджан – 1127.
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