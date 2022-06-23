Сборная Казахстана поднялась на 11 мест в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг среди мужских сборных.

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 114 месте.

Напомним, в июне команда Магомеда Адиева одержала три победы и однажды сыграла вничью.

Рейтинг ФИФА от 23 июня 2022 года:

1. Бразилия – 1838 очков

2. Бельгия – 1822

3. Аргентина – 1771

4. Франция – 1765

5. Англия – 1737

6. Испания – 1717

7. Италия – 1714

8. Нидерланды – 1680

9. Португалия – 1679

10. Дания – 1665

…

51. Словакия – 1440

96. Беларусь – 1227

113. Сьерра-Леоне – 1168

114. Казахстан – 1166

115. Гвинея-Бисау – 1165

128. Азербайджан – 1127.

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