«Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 4:2. Уфимцы проиграли 5 из 7 последних матчей и идут вне зоны плей-офф
«Амур» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» и победил.
«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, уступая 0:2 после первого периода.
У хозяев отличились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. За хабаровчан забивали Кирилл Слепец, Ярослав Лихачев, сделавший дубль, и Александр Гальченюк .
Лихачев набрал очки (6+1) в пятом матче подряд. Также для форварда Амура» этот матч стал 200-м в КХЛ.
Клуб с Дальнего Востока выиграл 3 из 4 последних матчей и располагается на 6-м месте в таблице Востока (38 матчей, 36 очков).
«Салават Юлаев» потерпел 5 поражений в 7 последних матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
