  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о составе Беларуси на КПК: «У нас молодая оборона, но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята, которые могут помочь молодым игрокам»
2

Квартальнов о составе Беларуси на КПК: «У нас молодая оборона, но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята, которые могут помочь молодым игрокам»

Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке Беларуси к Кубку Первого канала.

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.

– Календарь так составлен, тяжелый был цикл – ребятам нужно отдохнуть. Завтра будет первая общая тренировка, тогда что-то конкретное можно будет сказать. Через два дня будет турнир «3 на 3», думаю, задействуем там молодежь.

– Собран сильнейший состав, но в то же время средний возраст игроков – 24,5 года. Насколько это хорошо?

– У нас молодая оборона – есть ребята, которые немного играли в КХЛ. Но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята в команде, которые могут помочь молодым игрокам сыграть на таком серьезном уровне. Думаю, эмоции будут преобладать.

– Насколько сложным будет турнир?

– Конечно, турнир будет интересным. Матчи проходят в Новосибирске – другой часовой пояс. Но в КХЛ мы привыкли к этому, готовы к этому. У сборной России очень хороший состав, у Казахстана тоже – у нас первая игра с ними, а они всегда непростые.

Нужно собраться, посмотреть на ребят, поговорить с ними, узнать, кто в каком состоянии.

Мы хотим выиграть каждую игру. Прошлые турниры – это история, мы ее вспоминаем, но смотрим вперед. Повторюсь, сборная России – хорошая команда, турнир будет непростой. Хотелось бы сыграть хорошо.

– Кто из игроков должен доехать, по какой причине они не приехали на сбор в Минск?

– Я хотел, чтобы некоторые получили отдых, плюс у всех разная логистика. Кто-то раньше, кто-то позже, все соберутся.

– После матчей в мае россияне будут точить зуб?

– Не знаю, что думают россияне, мы готовимся по своему плану, готовим команду, работаем здесь и сейчас, – сказал Квартальнов.

Алистров, Фальковский, Кульбаков, Сапего, Усов, Стась и Горбунов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала. Квартальнов – главный тренер

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХБ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
ФХБ
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
сборная России U25
logoСборная Казахстана по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о Кубке Первого канала: «За сборную всегда болели всей страной, люди соскучились по ней. Соперники серьезные – Беларусь и Казахстан, просто не будет»
8 декабря, 07:26
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
7 декабря, 17:24
Черкас о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Я уже привык. Это же развитие, любые матчи на уровне сборных – это интересно. Поддерживаю этот проект»
4 декабря, 20:01
Главные новости
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
10 минут назад
Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»
13 минут назад
НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», «Юта» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 13:58
«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику
сегодня, 12:59Фото
Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: «Всегда можно вернуть то, что было раньше. Они приезжали к нам, потом мы ехали туда – такое возможно»
сегодня, 12:45
Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»
сегодня, 12:35
Эллиотт Фридман: «НХЛ и владельцы клубов злы и разочарованы организацией ОИ-2026. Им дали больше пустых обещаний, чем родителю, просящему подростка убраться в комнате»
сегодня, 12:26
Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»
сегодня, 12:02
Кубок Первого канала. Беларусь победила Казахстан – 4:1
сегодня, 11:30
Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Большой мастер, к нему все вернется через работу. В быту наша молодежь многое берет у Евгения, учится»
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Пинчук о матче против «России 25»: «Нас ждет бескомпромиссная игра. Все выложатся на максимум, будут биться. Все хотят выиграть кубок»
1 минуту назад
Жайлауов об 1:4: «Уровень команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы проиграли. Но для ребят это опыт, большинство – игроки чемпионата Казахстана»
40 минут назад
Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»
56 минут назад
Квартальнов об игре с «Россией 25»: «Важный матч, хотели бы сыграть достойно. Историю помним, но в мае были другие команды»
сегодня, 14:03
Самсонов об игре за «Россию 25»: «Всегда приятно надеть майку сборной. С Ротенбергом разговаривал насчет этого – 10 лет прошло с моего последнего приезда»
сегодня, 13:50
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
сегодня, 13:32
Начало игры «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут. Хозяева приехали позже обычного из-за пробки, вызванной ДТП
сегодня, 13:16
Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»
сегодня, 11:48
Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
сегодня, 10:47
Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»
сегодня, 10:35