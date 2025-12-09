Квартальнов о составе Беларуси на КПК: «У нас молодая оборона, но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята, которые могут помочь молодым игрокам»
Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.
– Календарь так составлен, тяжелый был цикл – ребятам нужно отдохнуть. Завтра будет первая общая тренировка, тогда что-то конкретное можно будет сказать. Через два дня будет турнир «3 на 3», думаю, задействуем там молодежь.
– Собран сильнейший состав, но в то же время средний возраст игроков – 24,5 года. Насколько это хорошо?
– У нас молодая оборона – есть ребята, которые немного играли в КХЛ. Но это игры за флаг, за страну, компенсируем недостаток опыта эмоциями. Есть ребята в команде, которые могут помочь молодым игрокам сыграть на таком серьезном уровне. Думаю, эмоции будут преобладать.
– Насколько сложным будет турнир?
– Конечно, турнир будет интересным. Матчи проходят в Новосибирске – другой часовой пояс. Но в КХЛ мы привыкли к этому, готовы к этому. У сборной России очень хороший состав, у Казахстана тоже – у нас первая игра с ними, а они всегда непростые.
Нужно собраться, посмотреть на ребят, поговорить с ними, узнать, кто в каком состоянии.
Мы хотим выиграть каждую игру. Прошлые турниры – это история, мы ее вспоминаем, но смотрим вперед. Повторюсь, сборная России – хорошая команда, турнир будет непростой. Хотелось бы сыграть хорошо.
– Кто из игроков должен доехать, по какой причине они не приехали на сбор в Минск?
– Я хотел, чтобы некоторые получили отдых, плюс у всех разная логистика. Кто-то раньше, кто-то позже, все соберутся.
– После матчей в мае россияне будут точить зуб?
– Не знаю, что думают россияне, мы готовимся по своему плану, готовим команду, работаем здесь и сейчас, – сказал Квартальнов.
Алистров, Фальковский, Кульбаков, Сапего, Усов, Стась и Горбунов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала. Квартальнов – главный тренер