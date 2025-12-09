  • Спортс
  Илья Воробьев: «Хоккей стал более игровой, быстрый. Отрезки стали короче, игра интенсивнее, много заброшенных шайб. Раньше было много хитов на коротком льду, сейчас 50 на 50»
Илья Воробьев: «Хоккей стал более игровой, быстрый. Отрезки стали короче, игра интенсивнее, много заброшенных шайб. Раньше было много хитов на коротком льду, сейчас 50 на 50»

Бывший главный тренер сборной России, «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьев высказался об изменениях в современном хоккее.

– Вы часто говорите, что хоккей сильно меняется. Сейчас эти изменения наглядно видны?

– Впереди сейчас команды, которые проповедуют быстрый хоккей, с контролем шайбы и хорошим движением. Раньше было немножко другое направление: нужны были габариты. Сейчас, повторюсь, быстрые команды впереди.

Увидим, как получится в плей-офф: верх возьмут физика и быстрота или же большие команды с силовым хоккеем, которые будут действовать в жесткой силовой манере. Интересно понаблюдать.

– Тренировочный процесс в таких случаях тоже становится особенным?

– Да, он в принципе поменялся, как и сам хоккей, если брать прежние годы. Тренировки стали короче, интенсивнее. Многие команды вернулись к так называемым квадратам. Это упражнение при игре в короткий пас. Оно сейчас как одно из наиболее основных.

– Часто ли смотрите матчи и что отмечаете лично для себя как для тренера?

– Мне интересны современные тенденции хоккея. Этот вид спорта стал более игровой, быстрый. Все матчи, конечно, смотреть не получается, тем более что многие встречи начинаются в одно время. Однако в целом смотрю много.

Отрезки стали короче, игра интенсивнее, хоккей менее силовой. Раньше было много хитов на коротком льду, сейчас 50 на 50, часто за подобные вещи дают удаления. Много заброшенных шайб, хоккей интересный, большое число атакующих команд, все разные по стилю. Скажем так: стало меньше игр, которые не очень интересны для зрителя, – сказал Воробьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
