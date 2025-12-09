Илья Воробьев о Дорожко: «При всем уважении к «Амуру» я не знаю, как он оказался там, а не в топ-клубе. В моем блокноте Максим появился 2 года назад»

Илья Воробьев: не знаю, как Дорожко оказался в «Амуре», а не в топ-клубе.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев считает, что вратарь «Амура » Максим Дорожко должен был оказаться в топ-клубе.

В 32 матчах в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 27-летний голкипер в среднем отражает 93,0% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

– Наступила декабрьская пауза на Кубок Первого канала. Как оцените завершившуюся часть регулярного чемпионата КХЛ?

– Знаете, как говорят? Вратарь – это половина команды. Те команды, в которых вратари сильно играют, добиваются результата. Это самая большая часть успеха и выигрыша.

Тот же «Авангард» с Серебряковым и без – два разных коллектива. Или взять пример Дорожко в «Амуре». Эти парни тащат команды на себе.

При всем уважении к хабаровчанам я не знаю, как он оказался там, а не в топовом клубе. В моем блокноте Максим появился на заметке два года назад, – сказал Воробьев.