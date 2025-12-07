«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
«Лада» проиграла 4 игры подряд в КХЛ.
«Лада» уступила «Северстали» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова потерпела 4-е поражение подряд.
На данный момент «Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 баллами после 34 матчей.
«Северсталь» идет 1-й на Западе с 49 очками в 36 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
