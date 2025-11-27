Ги Буше о травмах в «Авангарде»: «Чистякову уже дали бы сыграть, будь это плей-офф. Есть надежда, что в следующем матче мы впервые в сезоне выйдем полным здоровым составом»

Ги Буше рассказал о ситуации с травмами в «Авангарде».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после победы в матче с «Металлургом» (3:1).

– Сегодня мы исправились за прошлый матч – с «Нефтехимиком» (5:6). Там мы доминировали, это была наша игра. Полный контроль, но в третьем периоде мы сами себя закопали и упустили победу.

Сейчас важно было начать также хорошо, как в Нижнекамске. Нашей команде это удалось сделать. Но мы столкнулись с трудностями: Войнов получил повреждение во время разминки. И по ходу встречи сломался Окулов. Он попытался сыграть во втором периоде, провел пару смен, но дальше выходить не смог.

Плюс мы много играли в меньшинстве. Обычно во встречах с «Магниткой» у нас от нуля до одного большинства, а у соперника – от пяти до десяти. Я сказал игрокам, чтобы они к этому были готовы. И мы справились, как обычно много ловили шайбу на себя.

– Есть ли ясность по здоровью Войнова и Окулова? Какие прогнозы по возвращению Прохоркина и Чистякова?

– Мы бы уже дали сыграть Чистякову, будь это плей-офф. Впереди у нас шестидневная пауза. В следующем матче он точно вернется. Сейчас не было нужды форсировать его возвращение. Прохоркин серьезно болен, и это неприятно. Но эта почти неделя, надеюсь, поможет ему восстановиться.

Окулов получил такое повреждение, что ему можно помочь массажами и прочими процедурами. Он скоро вернется. Ну, а Войнов дернул пах на раскатке. Это не рецидив, но я надеюсь, он быстро поправится. И есть надежда, что впервые в сезоне в следующем матче мы выйдем полным здоровым составом, – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»