Денисенко о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок, за счет труда победили»
Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался после матча против «Нефтехимика» (3:2).
– Как оцениваете сегодняшнюю игру?
– Трудовая победа, играть было непросто. Второй матч за сезон провожу в Нижнекамске – здесь играть тяжело. Маленькая арена, болельщики поддерживают хозяев, быстрый лед – играть непросто.
– Что стало переломным в сегодняшней игре?
– Наверное то, что мы правильно выполняли установку тренеров. Нужно уметь играть в таких матчах, когда не все удается в атаке. Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок и за счет труда победили.
– Расскажите о своем голе.
– Ничего особенного. Выиграли вбрасывание, Вова [Владимир Алистров] отдал – я бросил и попал.
– Впереди два непростых соперника, что ждать от этих матчей?
– Вся лига сейчас равная, не будем загадывать. Стараемся на каждую игру выходить с позитивным настроем, делать свою работу и получать хороший результат, – сказал Денисенко.