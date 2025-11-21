Денисенко о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок, за счет труда победили»

Григорий Денисенко подвел итоги матча «Ак Барса» с «Нефтехимиком».

Форвард «Ак Барса » Григорий Денисенко высказался после матча против «Нефтехимика » (3:2).

– Как оцениваете сегодняшнюю игру?

– Трудовая победа, играть было непросто. Второй матч за сезон провожу в Нижнекамске – здесь играть тяжело. Маленькая арена, болельщики поддерживают хозяев, быстрый лед – играть непросто.

– Что стало переломным в сегодняшней игре?

– Наверное то, что мы правильно выполняли установку тренеров. Нужно уметь играть в таких матчах, когда не все удается в атаке. Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок и за счет труда победили.

– Расскажите о своем голе.

– Ничего особенного. Выиграли вбрасывание, Вова [Владимир Алистров ] отдал – я бросил и попал.

– Впереди два непростых соперника, что ждать от этих матчей?

– Вся лига сейчас равная, не будем загадывать. Стараемся на каждую игру выходить с позитивным настроем, делать свою работу и получать хороший результат, – сказал Денисенко.