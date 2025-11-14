Мерфи о противостоянии России и Канады: «В обеих странах хоккей – часть культуры. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет»

Тревор Мерфи: и в Канаде, и в России хоккей – часть культуры.

Защитник СКА Тревор Мерфи высказался о противостоянии России и Канады в хоккее.

– Россия и Канада – две хоккейные державы. Чувствуете ли вы дух соперничества?

– Да, это всегда особое противостояние. И в Канаде, и в России хоккей – часть культуры, часть жизни.

Дети растут с клюшкой в руках, и это объединяет нас больше, чем разделяет, – сказал канадский защитник СКА Мерфи.