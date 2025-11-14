Мерфи о противостоянии России и Канады: «В обеих странах хоккей – часть культуры. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет»
Тревор Мерфи: и в Канаде, и в России хоккей – часть культуры.
Защитник СКА Тревор Мерфи высказался о противостоянии России и Канады в хоккее.
– Россия и Канада – две хоккейные державы. Чувствуете ли вы дух соперничества?
– Да, это всегда особое противостояние. И в Канаде, и в России хоккей – часть культуры, часть жизни.
Дети растут с клюшкой в руках, и это объединяет нас больше, чем разделяет, – сказал канадский защитник СКА Мерфи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости