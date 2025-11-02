Мухамадуллин сделал передачу в матче с «Колорадо», сыграв 20:53. У защитника «Сан-Хосе» 0+3 и «+3» в 3 играх в сезоне

Шакир Мухамадуллин сделал передачу в матче с «Колорадо».

Защитник «Сан-Хосе » Шакир Мухамадуллин выступил одним из ассистентов при шайбе Макклина Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:2 ОТ).

На счету 23-летнего россиянина, ранее пропустившего 2 недели из-за травмы, стало 3 (0+3) очка в 3 играх в сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 16:40.

Сегодня Шакир (20:53, «+1») также отметился 1 силовым приемом.