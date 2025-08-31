Спронг взял 91-й номер в честь Федорова: «Он силен своим стилем игры, мог делать на площадке все. Он мог собрать вокруг себя трех человек и переиграть их»

Дэниэл Спронг рассказал что взял 91-й номер в честь Сергея Федорова.

«Это один из лучших игроков. Он особенный, поэтому я выбрал номер 91. Это большая честь для меня играть под этим номером за ЦСКА. Надеюсь, что он будет гордиться мной.

Федоров силен своим стилем игры, он мог делать на площадке все. Он мог собрать вокруг себя трех человек и переиграть их», – сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг .

Ранее «Детройт » сообщил, что выведет из обращения 91-й номер Федорова. Спронг играл за «Ред Уингс» в сезоне-2023/24.

В ЦСКА Федоров играл под 18-м номером.