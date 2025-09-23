Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
Богдан Конюшков высказался об игре против СКА под руководством Игоря Ларионова.
Ларионов работал в «Торпедо» с 2022 по 2025 год. Минувшим летом он возглавил СКА.
8 сентября нижегородцы обыграли СКА в овертайме со счетом 3:2.
– Играли со СКА в этом сезоне. Не было ощущения, что играете против своей прошлогодней версии?
– Нет. Ты не обращаешь на это внимание. Без какого-либо негатива выходили на тот матч. Благодарность Игорю Николаевичу за то, что поработали с ним три года. Это большая величина для хоккея. Приятно было его увидеть. И приятно было победить (улыбается).
– Как ваша команда отреагировала на тот жест Бландиси?
– Лично я не видел. Только на повторе после игры посмотрел.
– Никак этот момент после игры не вспоминали?
– Никак. Это ведь не наш игрок сделал, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Источник: «РБ Спорт»
