  • Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»

Богдан Конюшков высказался об игре против СКА под руководством Игоря Ларионова.

Ларионов работал в «Торпедо» с 2022 по 2025 год. Минувшим летом он возглавил СКА.

8 сентября нижегородцы обыграли СКА в овертайме со счетом 3:2.

– Играли со СКА в этом сезоне. Не было ощущения, что играете против своей прошлогодней версии?

– Нет. Ты не обращаешь на это внимание. Без какого-либо негатива выходили на тот матч. Благодарность Игорю Николаевичу за то, что поработали с ним три года. Это большая величина для хоккея. Приятно было его увидеть. И приятно было победить (улыбается).

– Как ваша команда отреагировала на тот жест Бландиси?

– Лично я не видел. Только на повторе после игры посмотрел.

– Никак этот момент после игры не вспоминали?

– Никак. Это ведь не наш игрок сделал, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

Источник: «РБ Спорт»
