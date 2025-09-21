Никитин о том, почему не поменял Мартина в матче с «Металлургом»: «Не хотели делать из него виноватого. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому»

Игорь Никитин объяснил, почему не менял Спенсера Мартина в игре с «Металлургом».

ЦСКА уступил магнитогорской команде со счетом 4:5 в регулярном FONBET чемпионате КХЛ .

«Не хотели делать из Спенсера Мартина виноватого, поэтому и не меняли. Это командное поражение, были ошибки игроков.

Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку – это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку.

Хоккей – не сказка, чтобы загадал, и все сбылось, надо заслужить. Хороший этап становления для Мартина», – сказал главный тренер ЦСКА.

Канадский вратарь перешел в ЦСКА этим летом из «Каролины».