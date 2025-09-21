Никитин о 4:5 с «Металлургом» и Спронге: «Хоккей – командный спорт, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА. Тяжело выиграть с пятью пропущенными»
Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5) в FONBET КХЛ.
Нидерландский нападающий армейцев Дэниэл Спронг отметился результативной передачей в сегодняшнем матче.
– Очень тяжело выиграть с пятью пропущенными шайбами. Три игры подряд – закономерность. Фронт работы понятен – наладить «дома» порядок и выполнение игрового задания.
– Как оцените новичков команды? Понятно, что «летучий голландец» стоит особняком.
– Я бы летучего голландца не стал от остальных отделять. Хоккей – командный вид спорта, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости