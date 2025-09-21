Никитин о том, какое ЦСКА нужно усиление: «Как в жизни, пока вместе не пожили, жениться не надо. Нужно через игры понять, чего не хватает»

Игорь Никитин пока не определился с возможным усилением ЦСКА.

Московский клуб сегодня уступил «Металлургу» (4:5) в FONBET чемпионате КХЛ .

«Для того, чтобы говорить о том, какое нам нужно усиление, нужно через игры понять, чего не хватает. Как в жизни, когда с девушкой познакомился, – пока вместе не пожили, жениться не надо.

Мы должны узнать друг друга. Много новичков, новые требования. Только через шишки», – сказал главный тренер ЦСКА .