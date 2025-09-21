Разин на вопрос о лишении Яковлева капитанства: «Нахрена вы копаете? Что вам не нравится? Задайте вопрос нормальный»
– Думаю, матч понравился болельщикам, было много голов и моментов. Играли с топовой командой, поэтому нормально, что пропустили четыре, хотя хочется меньше. Стоит отметить и дисциплину – у нас не было ни одного удаления. Стопроцентная реализация большинства тоже большой плюс, что и привело нас к победе.
– Яковлев вернулся в большинство, получается, смена капитана помогла?
– Когда все связываете, вы, магнитогорские корреспонденты, берете и копаете, нахрена? Что вам не нравится? Задайте вопрос нормальный или про большинство Яковлева, или про капитанство Яковлева.
– В целом по игре.
– Я доволен его игрой, – сказал главный тренер «Металлурга».
Ранее Егор Яковлев был лишен капитанства в команде, защитник стал одним из альтернативных капитанов магнитогорцев. Новым капитаном стал защитник Алексей Маклюков.