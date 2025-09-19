Петров перешел в «Челны». Оклад форварда – 300 тысяч рублей в месяц (Metaratings)

Кирилл Петров подписал однолетний контракт с ХК «Челны».

Как сообщает Metaratings, оклад нападающего составит 300 тысяч рублей в месяц.

Петров — двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

В сезоне-2024/25 Кирилл Петров провел 23 игры за «Нефтехимик » и набрал 4 (3+1) балла. Нападающий также выступал за «Юнисон» в ВХЛ и набрал 13 (5+8) очков в 19 матчах.

Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 876 матчей с учетом плей-офф и отметился 382 (184+198) баллами.

Напомним, «Челны » являются фарм-клубом «Адмирала » в Olimpbet ВХЛ.