Петров перешел в «Челны». Оклад форварда – 300 тысяч рублей в месяц (Metaratings)
Кирилл Петров подписал однолетний контракт с ХК «Челны».
Как сообщает Metaratings, оклад нападающего составит 300 тысяч рублей в месяц.
Петров — двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».
В сезоне-2024/25 Кирилл Петров провел 23 игры за «Нефтехимик» и набрал 4 (3+1) балла. Нападающий также выступал за «Юнисон» в ВХЛ и набрал 13 (5+8) очков в 19 матчах.
Всего в Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 876 матчей с учетом плей-офф и отметился 382 (184+198) баллами.
Напомним, «Челны» являются фарм-клубом «Адмирала» в Olimpbet ВХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
