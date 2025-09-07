  • Спортс
Каменский о сезоне КХЛ: «Хотелось бы больше молодых талантов, чтобы им доверяли. Тогда клубы смогут быть зубастыми, появится интрига»

Валерий Каменский надеется, что клубы КХЛ будут больше доверять молодежи.

«Хотелось бы, чтобы появилось больше молодых талантов. Чтобы больше им доверяли. Тогда, естественно, появится интрига в чемпионате, клубы смогут быть зубастыми и показывать хороший хоккей.

Всегда приятно смотреть на такие команды, которые дают бой нашим грандам», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
