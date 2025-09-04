ЦСКА о картах привилегий вместо абонементов: «Программа успешно себя зарекомендовала и доказала эффективность. Спрос постоянно растет»
Автор Спортса’’ Николай Живоглядов написал на почту ЦСКА, чтобы узнать, почему клуб использует карту привилегий вместо абонементов для большинства болельщиков. Абонементы предназначены только для активного сектора фанатов.
– Почему в ЦСКА нет системы абонементов? Как давно клуб перешел на систему с картами привилегий? Возможно ли возвращение абонементов?
– Видимо, вы недостаточно хорошо ознакомились с билетной программой клуба.
У ЦСКА есть в наличии как система абонементов, так и очень успешно зарекомендовавшая себя программа карт привилегий, что доказывает постоянно растущий спрос на карты привилегий со стороны болельщиков клуба.
– Почему самой карты привилегий нет ни физически (пластиковая карта), ни в электронном виде (в личном кабинете нет ни индивидуального номера, ни имени-фамилии), хотя на официальном сайте они нарисованы?
– Все владельцы карт привилегий могут при желании получить персонализированную физическую пластиковую карту в абонементной кассе клуба [при покупке автор не получил пластиковую карту, но позже уточнил: в кассе ее действительно можно оформить быстро и бесплатно – там указываются имя-фамилия и место].
– Почему карта привилегий не подразумевает никаких бонусов, кроме брони места и его выкупа со скидкой? В других клубах действует программа лояльности, по которой можно получить скидки в фан-шоп, подарки, бонусы от партнеров, билеты на закрытые мероприятия, а на матчах среди владельцев разыгрываются джерси.
– Видимо, вы недостаточно хорошо ознакомились с билетной программой клуба.
Владельцам карт привилегий, кроме дифференцированных скидок, предоставляется возможность на безвозмездной основе посетить матчи плей-офф любимой команды (при условии посещения не менее половины матчей регулярного чемпионата).
Владельцы карт привилегий также получают уникальную возможность бесплатного посещения всех матчей с участием команд «Красная Армия» и «Звезда».
– Сколько в среднем болельщик, купивший карту привилегий «верю в команду» или «стандарт», сэкономит, если сходит на все матчи? Оценивалась ли разница с другими клубами?
– Общая экономия зависит от множества факторов: вида карты, номера сектора, места на трибуне, спортивного результата.
– Почему нельзя получить карту привилегий онлайн, а для ее оформления нужно ехать в кассу и оставлять паспортные данные? В других московских клубах это можно сделать онлайн.
– Клуб в соответствии с требованиями регламента КХЛ проводит активную работу по противодействию недобросовестным покупателям/перекупам.
– В чем замысел карты привилегий? Клуб не хочет терять деньги с продажи мест? В абонементских системах же предусмотрено, что болельщик платит за все матчи (пусть и со скидкой), даже если не придет на какие-то из них – то есть клуб гарантированно получит деньги с места.
– Клуб следует рекомендациям и требованиям регламента КХЛ, в приоритете – заполняемость трибун и атмосфера на матчах.
– Выкупать билет перед каждой игрой – разве удобно? Причем сам билет нужно выкупить за 48 часов до начала матча, иначе он уйдет в открытую продажу. В чем привилегия, если, например, болельщик может определиться с походом на хоккей только за сутки? Финансовая выгода клубу важнее лояльности?
– Клуб следует рекомендациям и требованиям регламента КХЛ, а растущие показатели программы привилегий обозначают высокую лояльность к ней со стороны болельщиков клуба.
– Если клуб не хочет терять в деньгах и посещаемости, почему не рассматривает систему с разными вариантами абонементов, которая действует в других клубах: например, абонемент выходного дня или абонемент-конструктор, где болельщик может выбрать только интересующие его матчи?
– Билетная программа клуба доказала высокую эффективность за последние несколько сезонов, – сообщили автору Спортса’’ Николаю Живоглядову в ЦСКА через переписку по почте.
