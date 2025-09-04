ЦСКА о картах привилегий вместо абонементов: «Программа успешно себя зарекомендовала и доказала эффективность. Спрос постоянно растет»

В ЦСКА оценили ситуацию с использованием карты привилегий, а не абонементов.

Автор Спортса’’ Николай Живоглядов написал на почту ЦСКА , чтобы узнать, почему клуб использует карту привилегий вместо абонементов для большинства болельщиков. Абонементы предназначены только для активного сектора фанатов.

– Почему в ЦСКА нет системы абонементов? Как давно клуб перешел на систему с картами привилегий? Возможно ли возвращение абонементов?

– Видимо, вы недостаточно хорошо ознакомились с билетной программой клуба.

У ЦСКА есть в наличии как система абонементов, так и очень успешно зарекомендовавшая себя программа карт привилегий, что доказывает постоянно растущий спрос на карты привилегий со стороны болельщиков клуба.

– Почему самой карты привилегий нет ни физически (пластиковая карта), ни в электронном виде (в личном кабинете нет ни индивидуального номера, ни имени-фамилии), хотя на официальном сайте они нарисованы?

– Все владельцы карт привилегий могут при желании получить персонализированную физическую пластиковую карту в абонементной кассе клуба [при покупке автор не получил пластиковую карту, но позже уточнил: в кассе ее действительно можно оформить быстро и бесплатно – там указываются имя-фамилия и место].

– Почему карта привилегий не подразумевает никаких бонусов, кроме брони места и его выкупа со скидкой? В других клубах действует программа лояльности, по которой можно получить скидки в фан-шоп, подарки, бонусы от партнеров, билеты на закрытые мероприятия, а на матчах среди владельцев разыгрываются джерси.

– Видимо, вы недостаточно хорошо ознакомились с билетной программой клуба.

Владельцам карт привилегий, кроме дифференцированных скидок, предоставляется возможность на безвозмездной основе посетить матчи плей-офф любимой команды (при условии посещения не менее половины матчей регулярного чемпионата).

Владельцы карт привилегий также получают уникальную возможность бесплатного посещения всех матчей с участием команд «Красная Армия» и «Звезда».

– Сколько в среднем болельщик, купивший карту привилегий «верю в команду» или «стандарт», сэкономит, если сходит на все матчи? Оценивалась ли разница с другими клубами?

– Общая экономия зависит от множества факторов: вида карты, номера сектора, места на трибуне, спортивного результата.

– Почему нельзя получить карту привилегий онлайн, а для ее оформления нужно ехать в кассу и оставлять паспортные данные? В других московских клубах это можно сделать онлайн.

– Клуб в соответствии с требованиями регламента КХЛ проводит активную работу по противодействию недобросовестным покупателям/перекупам.

– В чем замысел карты привилегий? Клуб не хочет терять деньги с продажи мест? В абонементских системах же предусмотрено, что болельщик платит за все матчи (пусть и со скидкой), даже если не придет на какие-то из них – то есть клуб гарантированно получит деньги с места.

– Клуб следует рекомендациям и требованиям регламента КХЛ, в приоритете – заполняемость трибун и атмосфера на матчах.

– Выкупать билет перед каждой игрой – разве удобно? Причем сам билет нужно выкупить за 48 часов до начала матча, иначе он уйдет в открытую продажу. В чем привилегия, если, например, болельщик может определиться с походом на хоккей только за сутки? Финансовая выгода клубу важнее лояльности?

– Клуб следует рекомендациям и требованиям регламента КХЛ, а растущие показатели программы привилегий обозначают высокую лояльность к ней со стороны болельщиков клуба.

– Если клуб не хочет терять в деньгах и посещаемости, почему не рассматривает систему с разными вариантами абонементов, которая действует в других клубах: например, абонемент выходного дня или абонемент-конструктор, где болельщик может выбрать только интересующие его матчи?

– Билетная программа клуба доказала высокую эффективность за последние несколько сезонов, – сообщили автору Спортса’’ Николаю Живоглядову в ЦСКА через переписку по почте.

Хоккейный ЦСКА издевается над болельщиками. Я хотел абонемент – и вот что вышло