Лаури вошел в тренерский штаб «Калгари». Ларсен покинул клуб по семейным обстоятельствам

Дэйв Лаури вошел в тренерский штаб «Калгари».

Клуб НХЛ объявил, что 60-летний специалист занял пост ассистента главного тренера Райана Хаски. Он сменил Брэда Ларсена , который ушел с этой должности по семейным обстоятельствам.

Ранее Лаури работал в тренерском штабе «Флэймс» с 2009 по 2012 год. Позднее он был помощником главных тренеров «Виннипега» и «Лос-Анджелеса».

В прошлом сезоне «Калгари » занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 96 очков.