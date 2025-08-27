Менелл о Петербурге: «Я в восторге! Часто спускаюсь в метро и еду до центра, чтобы полюбоваться городом. Люблю историю, посетил несколько значимых мест – очень понравилось»

Бреннан Менелл поделился мнением о Санкт-Петербурге.

В межсезонье защитник перешел в СКА из московского «Динамо».

– Что скажете о городе? Было время исследовать Санкт-Петербург?

– О, да, я просто в восторге!

Я часто спускаюсь в метро и еду до центра, чтобы полюбоваться городом. Санкт-Петербург просто идеален для таких прогулок.

Также я очень люблю историю, поэтому уже посетил несколько значимых мест этого города. Мне очень понравилось! – сказал Бреннан Менелл .