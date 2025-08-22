Сергей Светлов: «Мытищи – великолепный хоккейный город, лет 10 назад он был одной из столиц КХЛ. Такие города нужны лиге»

Сергей Светлов считает, что КХЛ нужен клуб из Мытищ.

В межсезонье подмосковный город покинул «Куньлунь», выступавший там с 2020 года. Китайский клуб был переименован в «Шанхай Дрэгонс » и переехал в Санкт-Петербург.

«Очень жаль Мытищи, которые китайский клуб променял на Санкт-Петербург. Мытищи – великолепный хоккейный город Подмосковья, который лет десять назад был одной из столиц КХЛ.

До сих пор помню, как в «Атлант » никто не верил, но мы выдали яркую концовку чемпионата и вышли в плей-офф. Такие города и такие клубы нужны КХЛ !» – сказал олимпийский чемпион.