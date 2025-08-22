Сергей Светлов: «Мытищи – великолепный хоккейный город, лет 10 назад он был одной из столиц КХЛ. Такие города нужны лиге»
Сергей Светлов считает, что КХЛ нужен клуб из Мытищ.
В межсезонье подмосковный город покинул «Куньлунь», выступавший там с 2020 года. Китайский клуб был переименован в «Шанхай Дрэгонс» и переехал в Санкт-Петербург.
«Очень жаль Мытищи, которые китайский клуб променял на Санкт-Петербург. Мытищи – великолепный хоккейный город Подмосковья, который лет десять назад был одной из столиц КХЛ.
До сих пор помню, как в «Атлант» никто не верил, но мы выдали яркую концовку чемпионата и вышли в плей-офф. Такие города и такие клубы нужны КХЛ!» – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
