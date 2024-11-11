«Куньлунь» в игре со «Спартаком» побил клубный рекорд посещаемости в Мытищах – 5937 зрителей. Лучший результат в Китае – 8300 человек в 2016-м

«Куньлунь» в игре со «Спартаком» побил клубный рекорд посещаемости в Мытищах.

Встреча проходила в рамках Фонбет чемпионата КХЛ и завершилась победой красно-белых со счетом 5:1.

На матче присутствовали 5 937 зрителей, что стало наибольшим показателем для китайского клуба на арене в Мытищах. Напомним, «Куньлунь » играет там с 2020 года.

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине – 8300 зрителей.

Также «Куньлунь» являлся номинальным хозяином в игре против СКА в конце прошлого сезона, которая прошла на «СКА-Арене» и собрала на трибунах 21 228 человек.