«Куньлунь» в игре со «Спартаком» побил клубный рекорд посещаемости в Мытищах – 5937 зрителей. Лучший результат в Китае – 8300 человек в 2016-м
«Куньлунь» в игре со «Спартаком» побил клубный рекорд посещаемости в Мытищах.
Встреча проходила в рамках Фонбет чемпионата КХЛ и завершилась победой красно-белых со счетом 5:1.
На матче присутствовали 5 937 зрителей, что стало наибольшим показателем для китайского клуба на арене в Мытищах. Напомним, «Куньлунь» играет там с 2020 года.
Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине – 8300 зрителей.
Также «Куньлунь» являлся номинальным хозяином в игре против СКА в конце прошлого сезона, которая прошла на «СКА-Арене» и собрала на трибунах 21 228 человек.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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