Тренер Василевский о смерти Полозова: «Была онкология – он мужественно боролся, перенес операцию в прошлом году. Последний месяц работал удаленно»

Тренер Андрей Василевский назвал причину смерти Константина Полозова.

Ранее стало известно , что воспитанник и экс-хоккеист «Салавата Юлаева», бывший тренер «Толпара» и «Тороса» умер в возрасте 59 лет.

«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал.

Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева », – сказал бывший вратарь уфимцев, тренер Андрей Василевский.