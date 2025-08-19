Тренер Василевский о смерти Полозова: «Была онкология – он мужественно боролся, перенес операцию в прошлом году. Последний месяц работал удаленно»
Тренер Андрей Василевский назвал причину смерти Константина Полозова.
Ранее стало известно, что воспитанник и экс-хоккеист «Салавата Юлаева», бывший тренер «Толпара» и «Тороса» умер в возрасте 59 лет.
«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал.
Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева», – сказал бывший вратарь уфимцев, тренер Андрей Василевский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости