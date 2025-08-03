Корнилов об уходе Петана из «Ак Барса»: «Он растворился в плей-офф. Возможно, Нику не хватило времени, чтобы раскрыть весь свой потенциал»
Кирилл Корнилов высказался об уходе Ника Петана из «Ак Барса».
«Он с первых же дней дал понять, что в лигу приехал сильный легионер. И в начале сезона казалось, что по уму, таланту и мастерству это чуть ли не сильнейший легионер в лиге.
Но потом пошли травмы, у «Ак Барса» было несколько неприятных периодов. Возможно, Нику не хватило времени, чтобы раскрыть весь свой потенциал.
Но больше всего бросилось в глаза, как Петан растворился в плей-офф. Безусловно, это потеря, но в целом можно объяснить, почему контракт не был продлен», – сказал эксперт «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
