Корнилов об уходе Петана из «Ак Барса»: «Он растворился в плей-офф. Возможно, Нику не хватило времени, чтобы раскрыть весь свой потенциал»

Кирилл Корнилов высказался об уходе Ника Петана из «Ак Барса».

«Он с первых же дней дал понять, что в лигу приехал сильный легионер. И в начале сезона казалось, что по уму, таланту и мастерству это чуть ли не сильнейший легионер в лиге.

Но потом пошли травмы, у «Ак Барса » было несколько неприятных периодов. Возможно, Нику не хватило времени, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

Но больше всего бросилось в глаза, как Петан растворился в плей-офф. Безусловно, это потеря, но в целом можно объяснить, почему контракт не был продлен», – сказал эксперт «КХЛ ТВ » Кирилл Корнилов .