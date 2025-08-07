«Адмирал» стал партнером «Яндекс Афиши»

«Яндекс Афиша» стала партнером хоккейного клуба «Адмирал».

Клуб подключил билетную систему, с сезона-2025/26 болельщики смогут приобрести все типы билетов и абонементов через интернет и проходить на матчи команды по QR-коду благодаря новой системе турникетов, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«Для нас важно, чтобы путь болельщиков на трибуны арены был максимально современным. Сотрудничество с «Яндекс Афишей» помогает сделать процесс покупки билетов безопасным и удобным.

Также мы получили доступ к новым инструментам: гибкой настройке тарифов, персонализированным ссылкам для владельцев абонементов и аналитическим инструментам на базе DataLens.

Мы уверены, что с помощью билетной системы «Яндекс Афиши» количество зрителей на трибунах во время наших матчей будет радовать нас так же, как и игра команды в новом сезоне», – сказал руководитель отдела маркетинга «Адмирала » Александр Саркисов.

Отмечается, что с билетной системой «Яндекс Афиши» уже работают «Барыс», «Динамо», «Северсталь», «Спартак», «Торпедо» и «Трактор».