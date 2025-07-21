Новиков о Кузнецове: «Думал, он у нас в лесу тренируется, а он в Америке. Полезно, что играет с любителями, в пивных лигах тоже надо бегать. В Питере он был истощен, просто устал»

Юрий Новиков высказался о подготовке Евгения Кузнецова.

33-летний нападающий сыграл с любителями в Вашингтоне.

«Я думал, что Женя тренируется у нас в лесу, а он в Америке. Это хорошо. Мне его жалко. Это талантливый игрок и неглупый человек.

Полезно, что он играет с любителями. В пивных лигах тоже надо бегать. Пусть он снимает лед, ставит ящик пива. Дескать, приходите и будем играть. Ему нужен объем катания на легком и среднем уровне.

Жене нужно просто восстанавливаться. В Питере он был истощен, он просто устал. Надо ж тоже поиграть в НХЛ . И эту усталость надо перебороть, перевести в оздоровительное ОФП. Жене нужен тренер-реаниматор. А у нас только лед и зал. Это не для всех подходит.

Женю обязательно надо поставить на ноги. Он приносит болельщикам радость. Это наш, русский парень. Мы всегда будем за него переживать.

Агент бьется за него, но важны люди, которые будут заниматься тренировочным процессом. Нужна реанимация, восстановление, которые достигаются совершенно другими средствами и методами. Евгений должен набрать вес и кислород, а потом уже переходить к серьезным нагрузкам для подготовки к большим делам», – сказал заслуженный тренер России.