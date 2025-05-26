Капитан «Северстали» Лишка продлил контракт на год. Зарплата – 25 млн рублей за сезон

Капитан «Северстали» Адам Лишка продлил контракт с клубом.

«Новый срок соглашения составляет один год – до конца сезона 2025/26.

Для нападающего сезон-2025/26 – седьмой в Череповце. В общей сложности за «Северсталь » Адам провел 357 матчей и набрал 135 (57+78) очков», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата Лишки составит 25 миллионов рублей за сезон.

25-летний словак набрал 20 (8+12) очков за 58 матчей в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина форвард не играл.

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