Михайлис получит 115 млн рублей от «Металлурга» за 2 года по новому контракту. Форвард зарабатывал 80 млн за сезон («СЭ»)

Никита Михайлис заработает 115 млн рублей в «Металлурге» за два года.

Сегодня 30-летний нападающий перезаключил контракт с магнитогорцами на два сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Михайлис получит 55 млн рублей в первый год соглашения и 60 млн – во второй.

В минувшем сезоне форвард набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.

В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.

Сообщалось, что по предыдущему соглашению Михайлис получал 80 млн рублей за сезон. Его предыдущий контракт с «Металлургом » был рассчитан до 31 мая 2026 года.

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