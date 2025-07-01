«Флорида» подписала Тарасова на год и 1,05 млн долларов и продлила Носека на год и 775 тысяч

«Флорида» подписали вратаря Даниила Тарасова на год и 1,05 млн долларов.

Ранее «Пантерс» выменяли 26-летнего россиянина у «Коламбуса» на выбор в 5-м раунде драфта-2025.

В минувшем сезоне Тарасов провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 7 побед, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,54.

По прошлому 3-летнему контракту у голкипера была такая же средняя зарплата.

Также южане продлили контракт с 32-летним чешским форвардом Томашем Носеком на год и 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне игрок стал обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. Он провел 59 игр в регулярке, набрав 9 (1+8) очков и добавил 3 (0+3) балла в 16 матчах в плей-офф.