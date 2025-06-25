Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в ярославское училище ПВО. Курсанты рассказали хоккеистам о ракетном щите России и вручили сувениры

Игроки «Локомотива» посетили военное училище ПВО с Кубком Гагарина.

Капитан команды Александр Елесин , а также нападающие Георгий Иванов , Степан Никулин и Максим Березкин посетили Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (ЯВВУ ПВО).

Хоккеисты «Локомотива» рассказали о завоевании Кубка Гагарина, ответили на вопросы курсантов и раздали автографы. Спортсменам показали учебные классы, а также рассказали о ракетном щите России и вручили сувениры.

Напомним, ярославский клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина , победив «Трактор» со счетом 4-1 в финальной серии.

Фото: t.me/yavvupvo