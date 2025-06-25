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Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в ярославское училище ПВО. Курсанты рассказали хоккеистам о ракетном щите России и вручили сувениры

Игроки «Локомотива» посетили военное училище ПВО с Кубком Гагарина.

Капитан команды Александр Елесин, а также нападающие Георгий Иванов, Степан Никулин и Максим Березкин посетили Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (ЯВВУ ПВО). 

Хоккеисты «Локомотива» рассказали о завоевании Кубка Гагарина, ответили на вопросы курсантов и раздали автографы. Спортсменам показали учебные классы, а также рассказали о ракетном щите России и вручили сувениры.

Напомним, ярославский клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, победив «Трактор» со счетом 4-1 в финальной серии. 

Фото: t.me/yavvupvo

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «МК в Ярославле»
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