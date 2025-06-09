Уилл Хоркофф побил рекорд преддрафтовых тестов НХЛ в прыжках в длину с места. Сын экс-игрока «Эдмонтона» может быть выбран во 2-м раунде

Уилл Хоркофф побил рекорд преддрафтовых тестов НХЛ в прыжках в длину с места.

18-летний американец прыгнул на 124,75 дюйма (3,17 метра) и превзошел прежнее достижение (3,12 метра), установленное в прошлом году.

Форвард университета Мичигана также занял 1-е место в прыжках вверх с места без взмаха руками (58 сантиметров).

Кроме того, он вошел в топ-10 в соревнованиях по челночному бегу и упражнениях на силомере.

В минувшем сезоне сын экс-игрока НХЛ Шона Хоркоффа (1008 игр в лиге, большая часть – за «Эдмонтон») провел 18 матчей в NCAA и набрал 10 (4+6) очков.

Также на его счету 28 игр за сборную США U18 (программа USNTDP) и 14 (8+6) очков. В ее составе он стал бронзовым призером ЮЧМ – 7 игр и 4 (2+2) очка на турнире.

По прогнозам экспертов, Хоркофф-младший (рост – 193 см, вес – 82 кг) может быть выбран во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.