«Филадельфия» выбрала Мартона под 6-м номером на драфте НХЛ. Форвард (191 см, 93 кг) набрал 98 очков в 57 играх в OHL и сыграл за Канаду на ЧМ

«Филадельфия» выбрала Портера Мартона под 6-м номером на драфте НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний крайний форвард (рост – 191 см, вес – 93 кг) набрал 98 (31+67) очков в 57 играх за «Брэмптон» в юниорской лиге Онтарио.

Также он выступал за сборную Канады на МЧМ-2025 (3 матча, 1 гол) и взрослом ЧМ-2025 в Швеции и Дании (2 матча).

В составе сборной Канады U18 Мартон в 2024 году выиграл ЮЧМ (17 очков и «+12» в 7 играх на турнире, 5+12) и Кубок Глинки/Гретцки (5 очков в 5 играх, 2+3).