Нельсон и Бонино вошли в тренерский штаб Мьюза в «Питтсбурге». Тодд ранее возглавлял фарм-клуб «Вашингтона»
«Питтсбург» сформировал тренерский штаб для следующего сезона НХЛ.
Клуб из Пенсильвании ранее возглавил Дэн Мьюз.
В его тренерский штаб в качестве ассистентов вошли Тодд Нельсон, Ник Бонино и Рич Клюн.
Нельсон ранее тренировал «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона», а Клун в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Анахайма». Бонино стал тренером после завершения карьеры хоккеиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости