Нельсон и Бонино вошли в тренерский штаб Мьюза в «Питтсбурге». Тодд ранее возглавлял фарм-клуб «Вашингтона»

«Питтсбург» сформировал тренерский штаб для следующего сезона НХЛ.

Клуб из Пенсильвании ранее возглавил Дэн Мьюз.

В его тренерский штаб в качестве ассистентов вошли Тодд Нельсон, Ник Бонино и Рич Клюн.

Нельсон ранее тренировал «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона», а Клун в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Анахайма». Бонино стал тренером после завершения карьеры хоккеиста.