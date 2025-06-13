Зарплата Рафикова в «Локомотиве» по новому контракту – 56 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Рушан Рафиков заработает 56 млн рублей в год по контракту с «Локомотивом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис . Ранее стало известно, что ярославский клуб продлил соглашение с игроком на 2 года.

В прошедшем сезоне Рафиков выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом ». Он выступает за команду с 2015 года.

30-летний защитник набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.

В плей-офф Кубка Гагарина Рафиков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.