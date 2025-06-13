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Зарплата Рафикова в «Локомотиве» по новому контракту – 56 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Рушан Рафиков заработает 56 млн рублей в год по контракту с «Локомотивом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Ранее стало известно, что ярославский клуб продлил соглашение с игроком на 2 года. 

В прошедшем сезоне Рафиков выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он выступает за команду с 2015 года.

30-летний защитник набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.

В плей-офф Кубка Гагарина Рафиков отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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