Джонс сыграл 10:46 в большинстве в матче с «Эдмонтоном», Кулак провел 9:40 в меньшинстве. Команды получили 140 минут штрафа

Сет Джонс сыграл больше десяти минут в большинстве в матче с «Эдмонтоном».

«Флорида » обыграла «Ойлерс» (6:1, 2-1) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Команды в общей сложности получили 140 минут штрафа в общей сложности в этом матче.

Защитник «Пантерс» Сет Джонс провел 26:16 на льду, из которых 10:46 – в большинстве и 3:44 – в меньшинстве.

Игрок обороны «Эдмонтона» Бретт Кулак сыграл 20:30, из которых провел 9:40 в меньшинстве и 0:55 – в большинстве.

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