Лукьянцев о Радулове: «Мой кумир с детства. Если посмотреть на его игру – на льду будто молодой 20-летний пацан. С бородой, но ничего страшного»

Форвард «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался об игре Александра Радулова.

– Кто на данный момент ваш самый запоминающийся соперник в КХЛ?

– Мне пока не удалось сыграть против Александра Радулова , это мой кумир с детства. Очень люблю его стиль игры, настойчивость и спортивную злость. У меня все впереди, за плечами всего 27 матчей в КХЛ. Надеюсь, следующий сезон полностью проведу в первой команде и сыграю против Саши.

В матче против «Нефтехимика» я встретился с Германом Точилкиным – он тоже из оренбургских «Сарматов», мы вместе играли в МХЛ в «Спартаке ». Со всеми мастерами, на которых я раньше смотрел по телевизору, уже удалось сыграть в сезоне-2024/25. Остался только Радулов.

– Были удивлены тому, что Радулов в свои 38 лет стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в плей-офф и признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина?

– Если посмотреть на его игру – на льду будто молодой 20-летний пацан. Да, с бородой, но ничего страшного. Радулов привносит в игру такие эмоции! Очень круто, когда в команде есть такой человек. Думаю, Егор Сурин и стальные ребята в «Локомотиве» получили от Александра много драйва, – сказал нападающий московского клуба.