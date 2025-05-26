«Салават» и Ян продлят контракт. Форвард набрал 22 очка в регулярке за клуб, 8 баллов – в плей-офф («СЭ»)

«Салават Юлаев» и Денис Ян подпишут новое соглашение.

Уфимский клуб и 28-летний нападающий договорились о продлении договора, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Денис Ян перешел в «Салават Юлаев » по ходу сезона из «Торпедо».

Форвард набрал 22 (14+8) балла при полезности «минус 7» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Салават Юлаев».

В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллов при полезности «плюс 4» в 19 играх.