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  • Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ очками в 4 розыгрышах плей-офф подряд. Он присоединился к Босси, Троттье и Федорову
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Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ очками в 4 розыгрышах плей-офф подряд. Он присоединился к Босси, Троттье и Федорову

Коннор Макдэвид – 4-й игрок НХЛ с 20+ очками в 4 подряд розыгрышах плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:0, 1-1). 

На счету 28-летнего канадца стало 20 (3+17) очков в 13 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке бомбардиров. 

Макдэвид стал 4-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 20 или более очков в 4 розыгрышах плей-офф подряд.

В 2022 году он набрал 33 (10+23) балла в 16 играх, в 2023-м – 20 (8+12) в 12, в 2024-м – 42 (8+34) в 25. 

Коннор присоединился к Майку БоссиАйлендерс», 1980 – 1983), Брайану Троттье («Айлендерс», 1980 – 1983) и Сергею Федорову («Детройт», 1995 – 1998). 

Отметим, что у Уэйна Гретцки было 2 серии по 3 подряд розыгрыша с 20+ очками («Эдмонтон», 1983 – 1985; «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 1987 – 1989). При этом в плей-офф-1986 он набрал 19 очков в 10 играх за «Ойлерс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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