Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ очками в 4 розыгрышах плей-офф подряд. Он присоединился к Босси, Троттье и Федорову

Коннор Макдэвид – 4-й игрок НХЛ с 20+ очками в 4 подряд розыгрышах плей-офф.

Капитан «Эдмонтона » сделал результативную передачу во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:0, 1-1).

На счету 28-летнего канадца стало 20 (3+17) очков в 13 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке бомбардиров.

Макдэвид стал 4-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 20 или более очков в 4 розыгрышах плей-офф подряд .

В 2022 году он набрал 33 (10+23) балла в 16 играх, в 2023-м – 20 (8+12) в 12, в 2024-м – 42 (8+34) в 25.

Коннор присоединился к Майку Босси («Айлендерс », 1980 – 1983), Брайану Троттье («Айлендерс», 1980 – 1983) и Сергею Федорову («Детройт », 1995 – 1998).

Отметим, что у Уэйна Гретцки было 2 серии по 3 подряд розыгрыша с 20+ очками («Эдмонтон», 1983 – 1985; «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 1987 – 1989). При этом в плей-офф-1986 он набрал 19 очков в 10 играх за «Ойлерс».